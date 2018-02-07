سيالة يناقش مع وزير الداخلية الايطالي مكافحة الهجرة غير الشرعية .الأربعاء ، 07-02-2018 - 20:00:00

سيالة يناقش مع وزير الداخلية الايطالي مكافحة الهجرة غير الشرعية .روما 7 فبراير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في روما اليوم مع وزير الداخلية الايطالي ماركو منيتي .
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها مواصلة التنسيق في التصدي للهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب .
كما تم خلال الاجتماع التطرق بين السيد الوزير ووزير الداخلية الايطالي الى قضية الرياضيين الليبيين الاربعة المحكوم عليهم بالسجن في ايطاليا وامكانية ايجاد تسوية بشأن قضيتهم .

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