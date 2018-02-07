سيالة يناقش مع وزير الداخلية الايطالي مكافحة الهجرة غير الشرعية .

روما 7 فبراير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في روما اليوم مع وزير الداخلية الايطالي ماركو منيتي .

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها مواصلة التنسيق في التصدي للهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب .

كما تم خلال الاجتماع التطرق بين السيد الوزير ووزير الداخلية الايطالي الى قضية الرياضيين الليبيين الاربعة المحكوم عليهم بالسجن في ايطاليا وامكانية ايجاد تسوية بشأن قضيتهم .

