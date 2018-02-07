شركة الكهرباء تواصل حملاتها لجباية ديون الكهرباء وقطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي. الأربعاء ، 07-02-2018 - 16:08:00

طرابلس 7 فبراير 2018 ( وال ) - تواصل الإدارة العامة لخدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء حملاتها الميدانية لجباية ديون الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن التوصيلات غير الشرعية في العديد من المناطق الليبية .
وذكرت دائرة الاعلام بالشركة في بيان لها ان ادارة خدمات المستهلكين قامت الثلاثاء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوسليم بحملة ميدانية لجباية ديون الكهرباء في المنطقة ، وذلك ضمن جهودها المبذولة لرفع وتيرة الجباية والقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض له الشبكة الكهربائية بهدف ضمان وصول الكهرباء للمواطنين دون حدوث مشاكل فنية وللحد من الفاقد التجاري .
وتضمنت الحملة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين من قبل أصحاب المحال التجارية ومنها قطع التيار الكهربائي عليهم وحثهم على دفع ديون الكهرباء مقابل استهلاكهم للتيار الكهرباء .
وأكدت الإدارة العامة لخدمات المستهلكين ان العمل سيستمر لتسوية التوصيلات غير الشرعية في كامل المدن والقرى الليبية.
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