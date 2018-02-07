مديرية أمن طرابلس تصدر بيان بمناسبة الاحتفالات بالعيد السابع لثورة السابع عشر من فبراير.

طرابلس 07 فبراير 2018 ( وال ) - أصدرت مديرية أمن طرابلس بيان بمناسبة الاحتفالات الشعبية الكبرى بالعيد السابع لثورة السابع عشر من فبراير ، تلقت وكالة الانباء الليبية اليوم الاربعاء نسخه منه جاء فيه :ـ

ونحن نستعد لانطلاق الاحتفالات الشعبية الكبرى بالعيد السابع لثورة السابع عشر من فبراير ، وفي الوقت الذي نشهد فيه مشاعر الفرح والابتهاج تزين فيه شوارعنا وترسم الفرحة في قلوب ابناء الوطن الذين يعايشون خطى ثابتة وعزائم لا تلين نحو بناء ليبيا جديدة بالرغم من المكائد والدسائس ، وبالرغم من مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها وطنا الحبيب ولكن لم تخبو العزائم ولم تستكين امام التحديات وهاهو وطننا يسير نحو نهضة تنموية وبناء وتسخير مقدراته نحو مستقبل افضل .

ابناء مدينتنا طرابلس الحبيبة عروس البحر .

ونحن في هذه الايام المباركة نتقدم اليكم بكل معاني التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ونذكركم ابناء شعبنا ونحن نعايش معاني الفرح وبهجة الوطن نحو رسم غد مشرق وبناء ليبيا جديدة ، بأن اعداء الوطن لايهنأ لهم بال وهم مستمرون بمحاولاتهم الدنيئة بغرس الفتن والمحالاوت الخبيثة لزعزعة الامن .

وأضافت المديرية في بيانها : واجبنا جميعا التصدي لتلك المؤمرات بسد الطريق أمام كل حاقد والانتباه لكل إشاعة أو عمل تخريبي والقيام بدورنا المجتمعي في حماية أمن مدينتنا عاصمة ليبيا وطن الجميع .

وإن الظروف الامنية الحساسة التي تمر بها بلادنا تدعونا نحو تعزيز روح الوحدة الوطنية وتظافر الجهود للوقوف بصمود أمام المؤامرات والدسائس ،ان ليبيا اليوم تقف أمام تحديات صعبة سيكون سلاحها الوحدة الوطنية وارادة شعبها وتلاحمه .

ان الاحتفالات الوطنية الكبرى بالعيد السابع تستدعي منا جميعا شحذ الهمم وتجديد العزم على حماية مصالح ومقدرات الوطن والتحصين ضد كافة المؤامرات والدسائس ورفع درجة اليقظة والانتباه لكل مامن شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن .

واختتمت مديرية أمن طرابلس بيانها بالقول : نؤكد على اننا سنقف جميعا صفا واحد ويدا واحدة للحفاظ على مقدرات الوطن .

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