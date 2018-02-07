أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع وكيل وزارة التعليم للهيئات والمراكز دعم التعليم التقني .

طرابلس 07 فبراير 2018 ( وال ) - بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور

" الطاهر عامر"، صباح اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة التعليم للهيئات

والمراكز الدكتور "محمد الزوي"، رفقة مدير الإدارة الدكتورة" سهام بن

خليفة"، دعم التعليم التقني والفني والمراكز التابعة للوزارة، وأهميتها

في تخريج كوادر على درجة عالية من المهنية يمكن الاستفادة منها في الدفع

بعجلة الاقتصاد الوطني.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد قدم الدكتور " الزوي " خلال الاجتماع

ومن خلال عرض مرئي، شرحاً موسعاَ تناول أبرز الخطط والبرامج التي من

شأنها الاسهام بشكل مباشر في دعم التعليم التقني الذي جعلته الدول

المتقدمة موازياً للتعليم الأكاديمي نظراً لأهميته، مشيرا لضعف الإمكانات

التي تقف حجر عثرة لتنفيذ الخطط على أرض الواقع.

ومن جهته أكد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور " الطاهر عامر"، دعمه

للتعليم التقني والعمل على حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمله،

مثنيا على الجهود التي تبذل لتطوير هذا النوع من التعليم الذي يسهم في

خلق أيدي عاملة ذات كفاءة في كل المجالات يمكن الاستفادة منها من أجل خلق

فرص عمل للعنصر الوطني ، مشددا على ضرورة التواصل مع الهيئات والوزارات

والعمل على خلق توأمة معها.

يشار إلى أن هيئة التعليم التقني والفني، تضم 110 معاهد عليا، وقرابة 31

كلية تقنية، وأكثر من 380 معهدا متوسطا موزعة بمختلف مناطق ليبيا، وعدد

من المراكز الأخرى.





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