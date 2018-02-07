رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفيرة الفرنسية لدى ليبيا .



طرابلس 07 فبراير 2018 ( وال ) -استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاربعاء بمقر المجلس بالعاصمة

طرابلس السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي رفقة الملحق العسكري

عقيد ركن تيري جيليسترو، وتناول اللقاء الوضعين السياسي والأمني في

ليبيا.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكدت السفيرة خلال اللقاء حرص

فرنسا على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتطلعها لنجاح العملية الانتخابية

المرتقبة والتي كان السراج أول من طرحها كخيار لحل الأزمة الراهنة.

من جانبه أكد السراج على عمق العلاقات بين ليبيا وفرنسا، وتحدث عن

الانتخابات وضرورة أن تقوم على أسس سليمة وهذا يتطلب إيفاء مجلس النواب

بإلتزاماته بإصدار قانون للاستفتاء وقانون آخر للانتخابات.

كما تناول الاجتماع المنتدى الاقتصادي الذي سترعاه السفارة الفرنسية في

طرابلس الشهر القادم والذي سيحضره شركات فرنسية كبرى في قطاعات متعددة من

بينها الطاقة والصحة والبنية التحتية.



...( وال )...