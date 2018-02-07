موغيريني: مستقبل مشترك بين الاتحاد الاوروبي ودول البلقان.



بروكسل 7 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة

الخارجية في الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني " عن إقرار الاتحاد

الأوروبي بالمستقبل المشترك الذي يربطه بدول البلقان الغربية الستة التي

تشكل جزءاً جغرافياً من أوروبا.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن " موغيريني " خلال مؤتمر صحفي

عقدته اليوم بالاشتراك مع المفوض الأوروبي المكلف شؤون الجوار والتوسيع "

يوهانس هان " ، لعرض الاستراتيجية الجديدة للاتحاد لدول البلقان ، حيث

قالت ( الطريق مفتوح لهذه الدول نحو الاتحاد في أجل قريب ) .

وأوضحت " موغيريني " أن هناك العديد من الأمثلة الواقعية التي تؤكد

ارتباط الطرفين معاً سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي ، مشددة على

نجاح العمل المشترك بين أوروبا ودول البلقان في إدارة ملف الهجرة خلال

الأعوام القليلة الماضية.

وعبرت " موغيريني " عن قناعة الاتحاد أن على هذه الدول أن تعمل لحل

الكثير من المشاكل المتعلقة بالفساد وتحقيق سيادة القانون وتعزيز مناخ

الاستثمار.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الانضمام القريب لدول البلقان إلى الاتحاد

الأوروبي يعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على الطرفين ،

والطريقة الأفضل لضمان الاستقرار في المنطقة هي إدماج هذه الدول في

المنظومة الأوروبية .

وتضم دول البلقان كل من البوسنة والهرسك ، ألبانيا ، الجبل الأسود ،

مقدونيا ، صربيا ، كوسوفو.

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