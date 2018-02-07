قمة أوروبية – تركية في بلغاريا الشهر القادم .





بروكسل 7 فبراير 2018 ( وال )- أعلن كل من رئيس الاتحاد الأوروبي "

دونالد توسك " ، ورئيس المفوضية الأوروبية " جان كلود يونكر " عن الدعوة

لعقد قمة أوروبية – تركية في 26 من شهر مارس القادم في مدينة فارنا

البلغارية .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم عن المسؤولين الاوروبيين

أن هذه القمة ستكون فرصة لمناقشة مسائل متنوعة وفي مقدمتها موضع الحريات

الأساسية وسيادة القانون في تركيا ، مشيرة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي

وزعماء دوله الـ28 سيلتقون الرئيس التركي " أردوغان " .

ولفتت الوكالة إلى أن العلاقات بين بروكسل وأنقرة قد تدهورت في الآونة

الأخيرة ، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو

2016 ، وما تلاها من عمليات ملاحقة وتضييق طالت كافة النشطاء وكذلك

المعارضين للرئيس التركي.

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