قمة أوروبية – تركية في بلغاريا الشهر القادم .الأربعاء ، 07-02-2018 - 14:41:00



بروكسل 7 فبراير 2018 ( وال )- أعلن كل من رئيس الاتحاد الأوروبي "
دونالد توسك " ، ورئيس المفوضية الأوروبية " جان كلود يونكر " عن الدعوة
لعقد قمة أوروبية – تركية في 26 من شهر مارس القادم في مدينة فارنا
البلغارية .
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم عن المسؤولين الاوروبيين
أن هذه القمة ستكون فرصة لمناقشة مسائل متنوعة وفي مقدمتها موضع الحريات
الأساسية وسيادة القانون في تركيا ، مشيرة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي
وزعماء دوله الـ28 سيلتقون الرئيس التركي " أردوغان " .
ولفتت الوكالة إلى أن العلاقات بين بروكسل وأنقرة قد تدهورت في الآونة
الأخيرة ، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو
2016 ، وما تلاها من عمليات ملاحقة وتضييق طالت كافة النشطاء وكذلك
المعارضين للرئيس التركي.
...( وال )...

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