مركز الأرصاد الجوية : حدوث تقلبات جوية من مساء الخميس نتيجة منخفض جوي من جنوب شرق الجزائر باتجاه مناطق الجبل الغربي - غدامس والحمادة.





طرابلس 7 فبراير 2018 ( وال ) - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية عن

حدوث تقلبات جوية تدريجيا بداية من مساء يوم غد الخميس نتيجة لتحرك

منخفض جوي من جنوب شرق الجزائر باتجاه مناطق الجبل الغربي - غدامس

والحمادة ، مصحوب بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة .

وأوضح المركز بأن هذا المنخفض سيصاحبه أيضا سقوط امطار قد تكون جيدة

الى غزيرة مع زوابع رعدية وتساقط حبات البرد احيانا مما تسبب فى جريان

بعض الاودية المحلية وتجمع المياه فى المناطق المنخفضة وتشمل اغلب مناطق

الشمال الغربى يوم الجمعة .

ودعا المركز في بيان له اليوم الاربعاء - تلقت وكالة الانباء الليبية

نسخة منه - كافة المواطنين والجهات ذات الاختصاص اخد الحيطة والحذر.

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