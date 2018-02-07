القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي بشمال شرق البلاد.





بغداد 7 فبراير 2018 ( وال) - بدأت القوات العراقية اليوم الأربعاء عملية

واسعة لطرد فلول مقاتلي تنظيم داعش في المناطق الصحراوية على حدود

محافظتي صلاح الدين وكركوك في شمال شرق العراق، بحسب ما أعلنت قيادة

العمليات المشتركة في بيان.

وجاء في بيان العمليات المشتركة ، "بهدف بسط الأمن والاستقرار والقضاء

على الخلايا النائمة ومواصلة لعمليات التطهير، انطلقت منذ ساعات الصباح

الأولى عملية تفتيش وتطهير" في مناطق شرق قضاء طوزخورماتو.

...(وال) ...