وزير الخارجية يبحث مع الامين العام للامم المتحدة العملية السياسية في ليبيا .الأربعاء ، 07-02-2018 - 13:04:00

وزير الخارجية يبحث مع الامين العام للامم المتحدة العملية السياسية في ليبيا .أديس ابابا 07 فبراير 2018 (وال)-أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو
غويتريس على اهمية المسؤولية الدولية تجاه كفالة الادارة الرشيدة للارصدة الليبية المجمدة بما يحقق الرخاء والرفاهية للشعب الليبي .
وطلب "غويتريس "خلال اجتماع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة معه في اديس ابابا نقل تحياته للشعب الليبي وتطلعه لنجاح مسيرة الوفاق والحوار الوطني بما يسرع بالوصول الى اتفاق شامل بين كل الاطراف ويسهم في الوصول الى الخيار الديمقراطي .

(وال)

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تصدر بيانا حول الاخبار غيرالمؤكدة عن توجه السفينة الموقوفة في اليونان الى ليبيا .
تراجع أسعار الغذاء العالمية 3.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا