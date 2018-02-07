وزير الخارجية يبحث مع الامين العام للامم المتحدة العملية السياسية في ليبيا .

أديس ابابا 07 فبراير 2018 (وال)-أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو

غويتريس على اهمية المسؤولية الدولية تجاه كفالة الادارة الرشيدة للارصدة الليبية المجمدة بما يحقق الرخاء والرفاهية للشعب الليبي .

وطلب "غويتريس "خلال اجتماع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة معه في اديس ابابا نقل تحياته للشعب الليبي وتطلعه لنجاح مسيرة الوفاق والحوار الوطني بما يسرع بالوصول الى اتفاق شامل بين كل الاطراف ويسهم في الوصول الى الخيار الديمقراطي .



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