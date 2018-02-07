القوات العراقية تحبط محاولة تفجير انتحارية في بغداد.





بغداد 7 فبراير 2018 (وال) - اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء

إحباط محاولة تفجير بواسطة امرأة كانت ترتدي حزاما ناسفا في احد احياء

العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان إن " القوات الامنية تمكنت بناء على معلومات

استخباراتية من احباط محاولة إرهابية بواسطة امرأة ترتدي حزاما ناسفا

كانت متواجدة داخل احدى المدارس في منطقة "الطارمية" شمال بغداد".

واوضح البيان ان القوات الامنية حاصرت المدرسة واطلقت النار على

المرأة بعد ان رفضت تسليم نفسها ، ما ادى الى مقتلها وانفجار الحزام

الناسف الذي كانت ترتديه.

وأضاف البيان ان المعلومات الاستخباراتية كانت تشير الى ان المرأة

كانت تخطط للتوجه صباح اليوم الى احدى المناطق في مركز العاصمة بغداد

لتفجير نفسها وسط تجمعات المواطنين.



.. ( وال ) ..