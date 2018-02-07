اعتقال أشخاص بإسطنبول للاشتباه في انتمائهم لتنظيمات "إرهابية" .





اسطنبول 7 فبراير 2018 (وال) - أعلنت مصادر امنية تركية اليوم الأربعاء

ان فرق مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عدد كبير من الاشخاص للاشتباه في

انتمائهم إلى تنظيمات "إرهابية" خلال عمليات أمنية في مناطق متفرقة من

مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة الاناضول التركية للأنباء عن المصادر قولها " إن فرق

مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول شنت حملات مداهمة في مناطق

مختلفة بالمدينة مدعومة بغطاء جوي من العمليات الخاصة".

وأوضحت المصادر أن الحملات أسفرت عن توقيف "عدد كبير" من المشتبه فيهم

الا انها لم تكشف عن عددهم بشكل محدد.



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