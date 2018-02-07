مواصلة العمل في القسطرة الطرفية داخل مركز بنغازي الطبي .الأربعاء ، 07-02-2018 - 11:58:00



بنغازى 7 فبراير 2018م ..( وال ) " تتواصل بمركز بنغازب الطبي عمليات
القسطرة الطرفية بالتعاون مع الفريق الطبي الفرنسي لاهمية
القسطرة الطرفية كعلاج ناجح جدا لقصور الدم في الشريين . وأوضح المستشار الطبي الاول في جراحة الاوعية الدموية بمركز بنغازي
الطبي الدكتور محمد المنصوري " حرص القسم على مواصلة العمل في القسطرة
الطرفية لفائدتها للمريض واحيانا يتم تركيب دعامة ، او توسيع بالبالون ،
وتنجح القسطرة الطرفية في حالة الكشف المبكر ومعرفة انسداد او ضيق
الشرايين له دور كبير في علاج المريض.
وأضاف " المنصوري " أن قسم جراحة الاوعية الدموية بمركز بنغازى الطبي
استحدث سنة 2011 ويقوم بعمل دقيق تخصصي في جراحة الاوعية الدموية ،
ويستقبل القسم كل الحالات المحولة من جميع المستشفيات وتجرى العمليات
بالتعاون مع مستشفى الجلاء لاجراء العمليات المستعجلة .
وأوضح المنصوري " ان عمليات القسطرة الطرفية تجرى بالتعاون مع
الجامعة الفرنسية "بوتيه " وكانت نتائجها ممتازة جدا سنة 2012 ،2013 ..
... ( وال بنغازى ) ...

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