مواصلة العمل في القسطرة الطرفية داخل مركز بنغازي الطبي .





بنغازى 7 فبراير 2018م ..( وال ) " تتواصل بمركز بنغازب الطبي عمليات

القسطرة الطرفية بالتعاون مع الفريق الطبي الفرنسي لاهمية

القسطرة الطرفية كعلاج ناجح جدا لقصور الدم في الشريين . وأوضح المستشار الطبي الاول في جراحة الاوعية الدموية بمركز بنغازي

الطبي الدكتور محمد المنصوري " حرص القسم على مواصلة العمل في القسطرة

الطرفية لفائدتها للمريض واحيانا يتم تركيب دعامة ، او توسيع بالبالون ،

وتنجح القسطرة الطرفية في حالة الكشف المبكر ومعرفة انسداد او ضيق

الشرايين له دور كبير في علاج المريض.

وأضاف " المنصوري " أن قسم جراحة الاوعية الدموية بمركز بنغازى الطبي

استحدث سنة 2011 ويقوم بعمل دقيق تخصصي في جراحة الاوعية الدموية ،

ويستقبل القسم كل الحالات المحولة من جميع المستشفيات وتجرى العمليات

بالتعاون مع مستشفى الجلاء لاجراء العمليات المستعجلة .

وأوضح المنصوري " ان عمليات القسطرة الطرفية تجرى بالتعاون مع

الجامعة الفرنسية "بوتيه " وكانت نتائجها ممتازة جدا سنة 2012 ،2013 ..

... ( وال بنغازى ) ...