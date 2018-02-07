" سيالة " يشارك في المؤتمر الوزاري حول الهجرة غير الشرعية المنعقد بروما .الأربعاء ، 07-02-2018 - 11:53:00

" سيالة " يشارك في المؤتمر الوزاري حول الهجرة غير الشرعية المنعقد بروما .
روما 07 فبراير 2018 ( وال ) - شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي
بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة "بالعاصمة الايطالية روما أمس
الثلاثاء في المؤتمر الوزاري الثاني حول الهجرة غير الشرعية والمنعقد تحت
شعار " مسؤولية مشتركة من أجل هدف مشترك - التضامن والأمن "
وافتتح المؤتمر وزير الخارجية الإيطالي " أنجلينو الفانو " بكلمة رحب
فيها بالحضور منوها إلى ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية الممتدة بعد
انعقاد المؤتمر الوزاري الأول بتاريخ 6 من شهر يوليو من العام الماضي
وحتى تاريخه .
ووفقا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فان هذا المؤتمر يهدف إلى حوصلة
النتائج والتأكيد على الأهداف المستقبلية لمكافحة الظواهر السلبية
كالاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة .
وألقى وزير الخارجية " محمد سيالة " اثر ذلك مباشرة كلمة أشار فيها إلى
جهود ليبيا في مكافحة هذه الظواهر ، حيث أثنى على ما حققه خفر السواحل
الليبي من نجاحات في هذا المجال .
وأكد " سيالة " على المسؤولية الجماعية للتصدي لهذه الظواهر .
كما تحدث المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير "وليام سوينغ " حث
خلالها الدول على إعادة فتح سفاراتها في ليبيا لزيادة التواصل و تعزيز
التعاون بين الدول و ليبيا بهدف تظافر الجهود بين الجميع لحل هذه القضايا
، منوها بأن الأهم هو الحفاظ على الأرواح و صون الكرامة الإنسانية و ليس
منع البشر من الوصول إلى أوروبا .

... ( وال )...

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