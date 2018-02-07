" سيالة " يشارك في المؤتمر الوزاري حول الهجرة غير الشرعية المنعقد بروما .



روما 07 فبراير 2018 ( وال ) - شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي

بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة "بالعاصمة الايطالية روما أمس

الثلاثاء في المؤتمر الوزاري الثاني حول الهجرة غير الشرعية والمنعقد تحت

شعار " مسؤولية مشتركة من أجل هدف مشترك - التضامن والأمن "

وافتتح المؤتمر وزير الخارجية الإيطالي " أنجلينو الفانو " بكلمة رحب

فيها بالحضور منوها إلى ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية الممتدة بعد

انعقاد المؤتمر الوزاري الأول بتاريخ 6 من شهر يوليو من العام الماضي

وحتى تاريخه .

ووفقا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فان هذا المؤتمر يهدف إلى حوصلة

النتائج والتأكيد على الأهداف المستقبلية لمكافحة الظواهر السلبية

كالاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة .

وألقى وزير الخارجية " محمد سيالة " اثر ذلك مباشرة كلمة أشار فيها إلى

جهود ليبيا في مكافحة هذه الظواهر ، حيث أثنى على ما حققه خفر السواحل

الليبي من نجاحات في هذا المجال .

وأكد " سيالة " على المسؤولية الجماعية للتصدي لهذه الظواهر .

كما تحدث المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير "وليام سوينغ " حث

خلالها الدول على إعادة فتح سفاراتها في ليبيا لزيادة التواصل و تعزيز

التعاون بين الدول و ليبيا بهدف تظافر الجهود بين الجميع لحل هذه القضايا

، منوها بأن الأهم هو الحفاظ على الأرواح و صون الكرامة الإنسانية و ليس

منع البشر من الوصول إلى أوروبا .



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