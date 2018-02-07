الاسواق المالية في آسيا تعود الى التحسن.





هونغ كونغ 7 فبراير 2018 (وال) - عادت الاسواق المالية في آسيا وفي

مقدمها طوكيو وهونغ كونغ الى التحسن اليوم الاربعاء بعد انهيار اليوم

السابق، مع عودة ثقة المستثمرين بفضل اداء وول ستريت الايجابي.

وكان هذا التحسن ملموسا على صعيد معظم الأصول الأخرى كالذهب ، كما ان

البتكوين تحسن الى 7335 دولارا ، بعد ان تراجع الى ما دون 6 الاف دولار

يوم أمس ، ادنى مستوى له منذ ثلاثة اشهر.

وإذ توقع المحللون أن تستمر التقلبات ، استبعدوا في المقابل أن تشكل

الخسائر التي سجلت هذا الاسبوع مصدر قلق كبيرا للمتعاملين.

في طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 1ر0 في المائة أو 13ر35 نقطة الى 37ر21645

، بينما تحسنت بورصة سيدني 2ر1 في المائة وسنغافورة 8ر0 في المائة وسيول

بشكل طفيف . وارتفعت تايبيه 5ر2 في المائة ومانيلا 1 في المائة .

كما واصل الدولار الاسترالي تحسنه ازاء الدولار ، بينما كسبت عملة

كوريا الجنوبية 8ر0 في المائة ، وسُجل تحسن ايضا في اسعار تداول الراند

الجنوب افريقي والبيزوس المكسيكي ازاء الدولار.

وكانت الاسواق شهدت تراجعا قياسيا أمس الثلاثاء نتيجة الذعر الذي

أثاره انهيار مؤشر داو جونز على خلفية القلق من زيادة معدلات الفائدة في

الولايات المتحدة.



.. ( وال ) ..