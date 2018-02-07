الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 7 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأربعاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

* اعتدال نسبي في درجات الحرارة اليوم على مناطق الشمال والجنوب الغربي

ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي

مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة على

المرتفعات .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية

سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول ظهر يوم الغد إلى شمالية شرقية

فجنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 -23) درجة

مئوية ، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية من مساء يوم الغد مصحوبة بإنخفاض

في درجات الحرارة ورياح نشطة مع سقوط أمطار قد تكون غزيرة تصحبها زوابع

رعدية وتساقط حبات البرد خاصة على مناطق الجبل الغربي.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا هذا اليوم مع احتمال سقوط

أمطار متفرقة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة حيث تصل

سرعتها إلى (50) كم/ساعة خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي حتى

درنه هذا الصباح مما تسبب في اثارة للأتربة والغبار تتحول مساء اليوم إلى

شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (19-24) درجة مئوية وتكون على جالو والجغبوب ما بين ( 26 -

29 ) وتنخفض يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب وإحتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على أقصى

مناطق الجنوب ومن المتوقع تكاثر السحب على مناطق غدامس والحمادة مساء

الغد ، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة ، والرياح شمالية غربية

إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،تتحول يوم الغد على بعض

المناطق إلى شرقية فجنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(

19 -23) درجة مئوية ، وتصل على القطرون إلى (28 ) درجة مئوية ، وتسجل

ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد على أقصى المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير.

ظهور سحب عالية على أغلب المناطق ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة

الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(27-30) درجة مئوية.

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