صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل الغربي يدعو المتقاعدين لتعبئة نموذج الإقرار السنوي لسنة 2018 .الأربعاء ، 07-02-2018 - 11:35:00



غريان 7 فبراير 2018م - وال - دعا صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل
الغربي السادة المتقاعدين التابعين لهذا الفرع ضرورة تعبئة نموذج الإقرار
السنوي لسنة 2018م مع إحضار المستندات الآتية :
- الوضع العائلي مقيد به الأرقام الوطنية معتمد من السجل المدني .
- صورة من كتيب العائلة لرب الأسرة .
- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لصاحب المعاش .
وفي حالة وفاة صاحب المعاش يطلب من الوكيل ضرورة إحضار المستندات
التالية:
- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر .
- الرقم الوطني معتمد من السجل المدني .
- إسم الأم ثلاثي لصاحب المعاش .
- رقم هاتف الوكيل أو أحد أفراد أسرة صاحب المعاش .
وللأهمية يطلب التواصل مع فرع الصندوق في أقرب وقت ممكن وذلك خلال
ساعات الدوام الرسمي .
( وال غريان ) .

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