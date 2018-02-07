صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل الغربي يدعو المتقاعدين لتعبئة نموذج الإقرار السنوي لسنة 2018 .





غريان 7 فبراير 2018م - وال - دعا صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل

الغربي السادة المتقاعدين التابعين لهذا الفرع ضرورة تعبئة نموذج الإقرار

السنوي لسنة 2018م مع إحضار المستندات الآتية :

- الوضع العائلي مقيد به الأرقام الوطنية معتمد من السجل المدني .

- صورة من كتيب العائلة لرب الأسرة .

- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لصاحب المعاش .

وفي حالة وفاة صاحب المعاش يطلب من الوكيل ضرورة إحضار المستندات

التالية:

- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر .

- الرقم الوطني معتمد من السجل المدني .

- إسم الأم ثلاثي لصاحب المعاش .

- رقم هاتف الوكيل أو أحد أفراد أسرة صاحب المعاش .

وللأهمية يطلب التواصل مع فرع الصندوق في أقرب وقت ممكن وذلك خلال

ساعات الدوام الرسمي .

( وال غريان ) .