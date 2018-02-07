صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل الغربي يدعو المتقاعدين لتعبئة
نموذج الإقرار السنوي لسنة 2018 .
الأربعاء ، 07- 02- 2018 - 11:35:00
غريان 7 فبراير 2018م - وال - دعا صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل
الغربي السادة المتقاعدين التابعين لهذا الفرع ضرورة تعبئة نموذج الإقرار
السنوي لسنة 2018م مع إحضار المستندات الآتية :
- الوضع العائلي مقيد به الأرقام الوطنية معتمد من السجل المدني .
- صورة من كتيب العائلة لرب الأسرة .
- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لصاحب المعاش .
وفي حالة وفاة صاحب المعاش يطلب من الوكيل ضرورة إحضار المستندات
التالية:
- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر .
- الرقم الوطني معتمد من السجل المدني .
- إسم الأم ثلاثي لصاحب المعاش .
- رقم هاتف الوكيل أو أحد أفراد أسرة صاحب المعاش .
وللأهمية يطلب التواصل مع فرع الصندوق في أقرب وقت ممكن وذلك خلال
ساعات الدوام الرسمي .
( وال غريان ) .