نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 7 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الأربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .

* التحذير : ريح شلوق نشط إلى قوي على ساحل الجبل الاخضر تصل سرعته

هذا اليوم إلى (25)عقدة.



الساحل الممتد من رأس إجدير إلى سرت:

السماءً صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد ، الريح باش

إلى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.50

- 1.25) متر ، البحر خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر (15) درجة مئوية

، الرؤيـة جيدة.



الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق:

السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة

ومتفرقة نهار اليوم ، الريح شلوق يتحول يوم الغد إلى شرش سرعته ما

بين(10-20) عقدة ويصل نهار اليوم إلى (25)عقدة على الجبل الاخضر ، إرتفاع

الموج يتراوح ما بين ( 0.50 - 1.50)متر ، البحر خفيف الموج ويكون اليوم

قليل الاضطراب على الجبل الاخضر ، درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب اثارة الاتربة على الجبل نهار اليوم

واحتمال تكون ضباب خفيف على اقصى الساحل الشرقى اخر الليل والصباح

الباكر.

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