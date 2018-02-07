نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 7 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الأربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .

* التحذير : ريح شلوق نشط إلى قوي على ساحل الجبل الاخضر تصل سرعته

هذا اليوم إلى (25)عقدة.



* الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

" السماءً صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد.

" الريح باش إلى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.50 - 1.25) متر.

" البحر خفيف الموج.

" درجة حرارة سطح البحر (15) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

" السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار

خفيفة ومتفرقة نهار اليوم.

" الريح شلوق يتحول يوم الغد إلى شرش سرعته ما بين(10-20) عقدة

ويصل نهار اليوم إلى (25)عقدة على الجبل الاخضر.

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.50 - 1.50)متر.

" البحر خفيف الموج ويكون اليوم قليل الاضطراب على الجبل الاخضر.

" درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب اثارة الاتربة على الجبل نهار

اليوم واحتمال تكون ضباب خفيف على اقصى الساحل الشرقى اخر الليل والصباح

الباكر.

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