نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الأربعاء ، 07- 02- 2018 - 11:26:00
طرابلس 7 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الأربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* التحذير : ريح شلوق نشط إلى قوي على ساحل الجبل الاخضر تصل سرعته
هذا اليوم إلى (25)عقدة.
* الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
" السماءً صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد.
" الريح باش إلى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.50 - 1.25) متر.
" البحر خفيف الموج.
" درجة حرارة سطح البحر (15) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
" السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار
خفيفة ومتفرقة نهار اليوم.
" الريح شلوق يتحول يوم الغد إلى شرش سرعته ما بين(10-20) عقدة
ويصل نهار اليوم إلى (25)عقدة على الجبل الاخضر.
" إرتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.50 - 1.50)متر.
" البحر خفيف الموج ويكون اليوم قليل الاضطراب على الجبل الاخضر.
" درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.
" الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب اثارة الاتربة على الجبل نهار
اليوم واحتمال تكون ضباب خفيف على اقصى الساحل الشرقى اخر الليل والصباح
الباكر.
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