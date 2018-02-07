السفارة الليبية في ايطاليا تنفي ماتناقلته بعض وسائل الإعلام بحدوث أزمة سياسية بين ليبيا وايطاليا .



روما 07 فبراير 2018 (وال)- نفت السفارة الليبية في ايطاليا ماتناولته

بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بوجود أزمة سياسية

بين ليبيا وايطاليا بسبب ما أسمته هذه الوسائل تلاعب البعثة الدبلوماسية

بحسابات وزارة الدفاع الليبية بمصرف اليو نيكريدت .

وأكدت البعثة الدبلوماسية الليبية في بيان أصدرته أمس وتلقت وكالة

الأنباء الليبية نسخة منه إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة جملة

وتفصيلا وتنفي ما جاء فيها شكلا ومضمونا ،مشيرة إلى أنها تفتقر إلى ابسط

قواعد العمل الصحفي ناهيك عن مايترتب عليها من أضرار بمصالح الدولة

الليبية .

كما أكدت السفارة في بيانها التزامها بالأصول الإدارية والمهنية في إدارة

شؤون البعثة حسب القوانين المعمول بها ووفقا للأحكام واللوائح المتبعة

وتوجيهات حكومة الوفاق الوطني عبر وزارة الخارجية .

وأشارت السفارة إلى أن إدارة حسابات الملحقية العسكرية تخضع لسلطة

المراقب المالي بالسفارة وأنها مستمرة في تقديم خدماتها لرعايا دولة

ليبيا والحرص على حماية مصالح الدولة الليبية في ايطاليا .

ودعت السفارة في بيانها وسائل الإعلام المختلفة إلى إتباع المهنية في

استقصاء المعلومات والتثبت من صحتها مع ضرورة تكذيب الخبر في نفس مساحات

نشره .

وأوضحت السفارة الليبية في ايطاليا أنها تتمسك بحقها في اللجوء إلى

القضاء للحفاظ على مصالح الدولة الليبية في نطاق مسؤولياتها وأنها على

استعداد لتزويد مندوبي وسائل الإعلام بالمعلومات حول نشاطها وكل مايتعلق

بشؤون أبناء الجالية الليبية ومصالح الدولة الليبية في ايطاليا وذلك من

خلال الملحق الثقافي حصرا لإسناد معلوماتهم بما يستجيب لحق الوصول

للمعلومات وبقدر المعرفة .



...(وال)...