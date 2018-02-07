ديوان المحاسبة يفتح ابوابه امام أوائل الخريجين بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية .





طرابلس 07 فبراير 2018 ( وال ) - يعلن ديوان المحاسبة لاوائل

الخريجين بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية أنه سعياً من إدارة

الديوان لاستقطاب الطاقات المتميزة لسد احتياجاته الوظيفية وفقاً لأفضل

الممارسات الحديثة التي تعزز مبادئ الشفافية وتحقق العدالة الإجتماعية

وتتويجاً لجهود أوائل الخريجين بالجامعات فإن ديوان المحاسبة يشرع في

إجراءات قبول الدفعة الثانية للمتفوقين من الخريجين الجدد للأعوام

الدراسية (2015-2016) (2016-2017) من حملة البكالوريوس تخصص محاسبة

بالجامعات الحكومية الليبية.، مما تنطبق عليهم الشروط التالية :

أن يكون ليبي الجنسية.

أن لا يزيد عمره عن 24 سنة .

أن يكون ضمن الثلاثة الأوائل بالكلية .

المعدل العام لايقل عن 3 من 4 نقاط (75%).

لاتتعدى سنوات الدراسة ال4 سنوات أو ثمان فصول، وبصفة نظامي .

مكان العمل بالإدارة العامة أو الفروع وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل .

وأوضح ديوان المحاسبة أن التقديم سيكون من خلال النموذج الإلكتروني من

خلال الرابط التالي jobs.audit.gov.ly

وآخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت الموافق 25 من شهر فبراير الجاري

2018 ولن ينظر في الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .

لن يتم النظر في أي طلب لايستوفي الشروط، وسوف يتم التواصل مع الذين

تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة للمقابلة والامتحان من قبل لجنة مكلفة

بالخصوص .

سيتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للمعايير المحددة من الإدارة المختصة

بحيث لايتجاوز ال75 شخص .

استكمال إجراءات التوظيف وفق لشروط وإجراءات قانون علاقات العمل ولائحته

التنفيذية .

لايتم قبول أي طلبات بشكل مباشر ولايعتد إلا بالطلبات المقدمة عبر

النموذج الإلكتروني للتوظيف فقط .

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