الرئيس ترامب يأمر بتأسيس مركز لرصد التهديدات المحتملة للمهاجرين.





واشنطن، 7 فبراير2018 ( وال) - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأسيس

مكتب مخصص لرصد المهاجرين أو الزوار الذين يشكلون "تهديدا" على الأمن

القومي للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الانباء الاسباو أن الرئيس "ترامب" وقع على مذكرة أمر من

خلالها بإنشاء ما يسمى بـ"المركز القومي للتدقيق".

ومن المقرر أن يتولى هذا المكتب "تنسيق جهود الوزارات والوكالات من أجل

التعرف بشكل أفضل على الأفراد الذين يرغبون في الدخول إلى البلاد ويشكلون

تهديدا على الأمن القومي أو أمن الحدود أو الأمن العام"، وفقا لما ذكرته

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سارا هاكابي ساندرز في بيان.

وسيتبع هذا المركز الجديد وزارة الأمن القومي، لكنه سيقوم بعمله بالتنسيق

مع وزارتي الخارجية والعدل إلى جانب الوكالات الاستخباراتية.

ومن المنتظر أن تتركز جهود المكتب على طالبي التأشيرات ومهاجرين آخرين،

لكن قناة (سي إن إن) نقلت عن مصادر من البيت الأبيض، أن هذه الجهة ستحاول

أيضا الإسراع في عمليات التدقيق بشأن أفراد موجودين بالفعل على أرض

الولايات المتحدة.

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