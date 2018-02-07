الدولار يتراجع مقابل الين مع انحسار زخم تعافي الأسهم.





ظوكيو 7 فبراير 2018 ( وال) - هبط الدولار مقابل الين اليوم الأربعاء

متخليا عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق مع فقدان زخم تعافي سوق الأسهم

على نحو قلص إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 109.155 ين.

وكانت العملة الأمريكية بلغت مستوى مرتفعا عند 109.720 ين في وقت سابق

اليوم الأربعاء مع صعود أسواق الأسهم، إذ حقق المؤشر نيكي مكاسب مقتفيا

أثر التعافي الأخير الذي شهدته بورصة وول ستريت.

لكن الدولار تراجع مع تخلي نيكي، الذي كان قد ارتفع 3.4 بالمئة، عن معظم

مكاسبه بفعل القلق من مزيد من التراجع في أسواق الأسهم الأمريكية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات

رئيسية، انخفاضا طفيفا إلى 89.530 بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى في

أسبوعين عند 90.034 في تعاملات الأسواق الخارجية.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2391 دولار بعدما هبط إلى أدنى مستوى في

أسبوعين عند 1.2314 في الجلسة السابقة.

ونزل الدولار الأسترالي، الذي يتعرض لضغوط خلال فترات العزوف عن

المخاطرة، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 0.7868 دولار أمريكي.

ولم يسجل الجنيه الاسترليني تغيرا يذكر ليستقر عند 1.3951 دولار بعدما

لامس مستوى منخفضا بلغ 1.3838 دولار في التعاملات الخارجية، وهو أدنى

مستوى منذ 19 يناير كانون الثاني.

وارتفع الفرنك السويسري، الذي يعد ملاذا آمنا مثل الين، بنسبة 0.1 بالمئة

إلى 0.9348 فرنك للدولار بعدما خسر 0.45 بالمئة في التعاملات الخارجية.

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