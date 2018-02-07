الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع بدعم تصيد الصفقات.الأربعاء ، 07-02-2018 - 10:44:00



لندن 07 فبراير 2018 ( وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء
في الوقت الذي استغل فيه المستثمرون الانخفاضات لشراء المعدن الأصفر بعد
أن تراجع ما يزيد على واحد بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة
أسابيع في الجلسة السابقة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1331.23 دولار للأوقية
بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. ونزلت أسعار المعدن الأصفر ما يزيد على
واحد بالمئة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 11 يناير كانون الثاني عند 1319.96
دولار يوم الثلاثاء.
كما الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.3 في المئة إلى
1333.50 دولار للأوقية.
وبحثت أسواق الأسهم الآسيوية عن المكاسب يوم الأربعاء مع عودة مظاهر
الهدوء إلى وول ستريت حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بعد أن تكبدت خسائر
كبيرة على مدى أيام.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8
بالمئة إلى 16.77 دولار للأوقية.
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