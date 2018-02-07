النائب أحمد معيتيق يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.



طرابلس 7 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق" أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "بيتينا موشايدت".. حيث

تناول اللقاء برامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لعدد من القطاعات

كالصحة ، التعليم، والإعلام.

وذّكرت ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ : ان اللقاء

تناول كذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية، وتدريب حرس

وأمن السواحل ، ومراقبة الحدود الجنوبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت "موشايدت"، أن الاتحاد حريص على دعم المشاريع الخاصة بالمجالس

البلدية، للإسهام في حل المشاكل التي تعيق سير عملها.

فيما أكد السيد النائب، على ضرورة أن يكون الدعم وفق احتياجات القطاعات

خلال العام الحالي 2018.

كما تم استعراض الوضع العام في ليبيا بمختلف المجالات، لا سيما

الاقتصادي والسياسي، والخطوات التي يجب تنفيذها خلال المرحلة القادمة

لتعزيز الاستقرار والأمن، والذي بدوره سيؤدي لنجاح الانتخابات المزمع

إجراؤها هذا العام.

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