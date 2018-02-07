المرافق التعليمية تتجه نحو استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة ببلدية زليتن .





زليتن 07 فبراير 2018 ( وال ) - ناقشت إدارة المشروعات بمصلحة

المرافق التعليمية في اجتماع موسع عقدته الثلاثاء بطرابلس مع الشركات

المحلية المنفذة لمشروع إنشاء مدارس "بديلة عن المدمرة " ببلدية زليتن ،

الصعوبات والمشاكل الفنية التي حالت دون استكمال مراحل المشروع .

وتضمن الاجتماع الذي جاء بحضور مدير إدارة المشروعات " محمود الرطيب

" وممثلين عن الشركات المنفذة وعدد من المهندسين المشرفين استعراض الموقف

التنفيذي لمراحل إنشاء المدارس ونسب الإنجاز فيها فضلا عن مناقشة

المعوقات التي أدت إلى توقف تنفيذ المشروع خلال السنوات الثلاث الماضية .

من جهتها أكدت إدارة المشروعات حرص المصلحة على حلحلة كافة المشاكل

التي تواجه عمل الشركات وإمكانية الوصول إلى اتفاق مشترك لاستكمال

المراحل المتعثرة خلال العام الجاري ، لافتة إلى أن مشروع إنشاء سبع

مدارس جديدة سيسهم بشكل مباشر في فك الاختناقات التي يعانيها القطاع

بالبلدية ومعالجة الاكتظاظ الحاصل في أغلب المدارس .

وكانت مصلحة المرافق التعليمية عمدت في وقت سابق ومنذ عام 2013 إلى

التعاقد مع عدد من الشركات المحلية لإنشاء مدارس بديلة عن التي تعرضت

للتدمير إبان حرب التحرير ببلدية زليتن .

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