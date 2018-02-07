قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في بيت لحم وتعتدي بالضرب على عائلة أحدهم.





بيت لحم7 فبراير -2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من مناطقة مختلفة في بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من

مدينة بيت لحم، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وأضاف المصدر انه جرى اعتقال أحمد البربري (37 عاما)، من مخيم العزة شمال

بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه، والاعتداء على أفراد عائلته بالضرب

المبرح، حيث تم نقلهم لمستشفى بيت جالا لتلقي العلاج.

...(وال)...