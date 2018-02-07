استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل.



الخليل 7- فبراير -2018 ( وال ) - استشهد شاب صباح اليوم الأربعاء، برصاص

قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من مستوطنة

"كرمي تسور" الواقعة على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل جنوب

الضفة الغربية.

وأكدت مصادر في الارتباط الفلسطيني لوزارة الصحة، ان الشهيد هو حمزة

يوسف نعمان زماعرة (19 عاما) من سكان بلدة حلحول.

في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الزماعرة، وأجرت عمليات

تحقيق ميدانية مع اسرته قبل أن تقوم باعتقال والده.

وقال مراسلنا إن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال في

منطقة "الذروة" شمال حلحول.

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