جمال الجعفري عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم .



الدار البيضاء 6 فبراير 2018 (وال)- انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الدكتور " جمال الجعفري " رئيس الاتحاد الليبي لعضوية المكتب التنفيذي للكاف وذلك في اجتماع كونغرس الكاف والذي عقد بمدينة الدار البيضاء المغربية بحضور رئيس الفيفا جياني انفانتيو.

ومثل الاتحاد الليبي في الاجتماع كل من رئيس الاتحاد جمال الجعفري صحبة كل من حسين حبيب النائب الثاني وعبدالناصر الصويعي الأمين العام.

ويعد انتخاب الجعفري انتصار للرياضة الليبية سيمكن حضوره من اتاحة الفرصة امام القدرات والكفاءات الليبية في المجال الرياضي من الدخول الى مؤسسات الاتحاد الافريقي وتمكين الحكام ومساعديهم والمراقبين من الحصول على الفرص التي حرموا منها كثيرا جراء عدم وجود ممثل للرياضة الليبية في اروقة الاتحاد .

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