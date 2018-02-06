فريق الاتحاد لكرة القدم يتوجه غدا إلى تونس استعدادا لمباراة الساحل النيجري.الثلاثاء ، 06-02-2018 - 21:17:00



طرابلس 06 فبراير 2018 (وال)- تتوجه بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم
غدا الأربعاء إلى تونس، وذلك استعدادا لملاقاة فريق الساحل النيجري، في
مباراة ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات دوري كأس الاتحاد الأفريقي 2018 .
وستقام المباراة بين فريق الاتحاد ونظيره الساحل النيجري على ملعب
الطيب المهيري بمدينة صفاقس يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير الجاري
على تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت ليبيا.
...(وال)...

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