فريق الاتحاد لكرة القدم يتوجه غدا إلى تونس استعدادا لمباراة
الساحل النيجري.
الثلاثاء ، 06- 02- 2018 - 21:17:00
طرابلس 06 فبراير 2018 (وال)- تتوجه بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم
غدا الأربعاء إلى تونس، وذلك استعدادا لملاقاة فريق الساحل النيجري، في
مباراة ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات دوري كأس الاتحاد الأفريقي 2018 .
وستقام المباراة بين فريق الاتحاد ونظيره الساحل النيجري على ملعب
الطيب المهيري بمدينة صفاقس يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير الجاري
على تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت ليبيا.
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