فريق الاتحاد لكرة القدم يتوجه غدا إلى تونس استعدادا لمباراة الساحل النيجري.





طرابلس 06 فبراير 2018 (وال)- تتوجه بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم

غدا الأربعاء إلى تونس، وذلك استعدادا لملاقاة فريق الساحل النيجري، في

مباراة ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات دوري كأس الاتحاد الأفريقي 2018 .

وستقام المباراة بين فريق الاتحاد ونظيره الساحل النيجري على ملعب

الطيب المهيري بمدينة صفاقس يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير الجاري

على تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت ليبيا.

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