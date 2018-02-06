وصول بعثة فريق التحدي لكرة القدم إلى مصر اليوم الثلاثاء.





طرابلس 06 فبراير 2018 (وال)- وصلت بعثة فريق التحدي الأول لكرة القدم

اليوم الثلاثاء إلى جمهورية مصر العربية، وذلك للدخول في معسكر قصير

استعدادا لمباراة الذهاب مع فريق إدوانا ستارز الغاني، ضمن منافسات الدور

التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2018.

ويلتقي فريق التحدي نظيره فريق إدوانا ستارز الغاني ذهابا يوم الأحد

القادم في ملعب بترو سبورت بمدينة القاهرة الجديدة، فيما ستكون مباراة

الإياب يوم 21 فبراير الجاري بغانا.

وتضم بعثة فريق التحدي تحت إشراف المدرب الوطني " صالح رحيل " 24

لاعبا هم ، فتحي الطلحي، محمد التاورغي، الزبير الفيتوري، أبوبكر

بوعقيلة، الطاهر البرعصي، محمد العوامي، محمد القاضي، عامر التاورغي، علي

الفيتوري، طه الشريف، عمر الفرجاني، أيمن وريث، جمعة العبار، محمود

الخضري، محمود اللافي، محمود الرملي، محمود علي، محمد المنصوري، خطاب

النجار، منذر العمامي، معتز العوامي، مخلص الماجري، الهادي عمارة، ومحسن

الأوجلي.

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