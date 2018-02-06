مدير عام منظمة الهجرة الدولية يدعو من روما دول العالم لاستئناف عمل سفاراتها من طرابلس .

روما 6 فبراير 2018 (وال) - دعا وليام لاسي سوينغ مدير عام منظمة الهجرة الدولية دول العالم الى اعادة استئناف عمل سفاراتها من العاصمة طرابلس .

واكد سوينغ خلال حضوره اليوم اعمال مؤتمر الهجرة غير الشرعية في روما ان عودة عمل سفارات دول العالم من العاصمة الليبية طرابلس يعد دعما للجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وللنجاحات التي حققتها في مجال الامن والاستقرار في العاصمة .

واوضح سوينغ ان عودة السفارات سيبمكن الدول من العمل سويا مع الحكومة الليبية في التصدي لتداعيات الهجرة غير الشرعية .

(وال)