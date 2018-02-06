السفارة الليبية في ايطاليا تنفي ماتناقلته بعض وسائل الاعلام بحدوث ازمة سياسية بين ليبيا وايطاليا .

روما 6 فبراير 2018 (وال)- نفت السفارة الليبية في ايطاليا ماتناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار بوجود ازمة سياسية بين ليبيا وايطاليا بسبب ما اسمته هذه الوسائل تلاعب البعثة الدبلوماسية بحسابات وزارة الدفاع الليبية بمصرف اليو نيكريدت .

واكدت البعثة الدبلوماسية الليبية في بيان اصدرته اليوم تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ان هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا وتنفي ما جاء فيها شكلا ومضمونا ،مشيرة الى انها تفتقر الى ابسط قواعد العمل الصحفي ناهيك عن مايترتب عليها من اضرار بمصالح الدولة الليبية .

كما اكدت السفارة في بيانها التزامها بالاصول الادارية والمهنية في ادارة شؤون البعثة حسب القوانين المعمول بها ووفقا للاحكام واللوائح المتبعة وتوجيهات حكومة الوفاق الوطني عبر وزارة الخارجية .

واشارت السفارة الى ان ادارة حسابات الملحقية العسكرية تخضع لسلطة المراقب المالي بالسفارة وانها مستمرة في تقديم خدماتها لرعايا دولة ليبيا والحرص على حماية مصالح الدولة الليبية في ايطاليا .

ودعت السفارة في بيانها وسائل الاعلام المختلفة الى اتباع المهنية في استقصاء المعلومات والتثبت من صحتها مع ضرورة تكذيب الخبر في نفس مساحات نشره .

واوضحت السفارة الليبية في ايطاليا انها تتمسك بحقها في اللجوء الى القضاء للحفاظ على مصالح الدولة الليبية في نطاق مسؤولياتها وانها على استعداد لتزويد مندوبي وسائل الاعلام بالمعلومات حول نشاطها وكل مايتعلق بشؤون ابناء الجالية الليبية ومصالح الدولة الليبية في ايطاليا وذلك من خلال الملحق الثقافي حصرا لاسناد معلوماتهم بما يستجيب لحق الوصول للمعلومات وبقدر المعرفة .



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