" سيالة " يشارك اليوم في المؤتمر الوزاري حول الهجرة غير الشرعية المنعقد بروما .

روما 06 فبراير 2018 ( وال ) - شارك وزير الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة "بالعاصمة الايطالية روما اليوم الثلاثاء في المؤتمر الوزاري الثاني حول الهجرة غير الشرعية والمنعقد تحت شعار " مسؤولية مشتركة من أجل هدف مشترك - التضامن والأمن "

وافتتح المؤتمر وزير الخارجية الإيطالي " أنجلينو الفانو " بكلمة رحب فيها بالحضور منوها إلى ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية الممتدة بعد أنعقاد المؤتمر الوزاري الأول بتاريخ 6 من شهر يوليو من العام الماضي وحتى تاريخه .

ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فان هذا المؤتمر يهدف إلى حوصلة النتائج والتأكيد على الأهداف المستقبلية لمكافحة الظواهر السلبية كالإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة .

وألقى وزير الخارجية " محمد سيالة " اثر ذلك مباشرة كلمة أشار فيها إلى جهود ليبيا في مكافحة هذه الظواهر ، حيث اثنى على ما حققه خفر السواحل الليبي من نجاحات في هذا المجال .

وأكد " سيالة " على المسؤولية الجماعية للتصدي لهذه الظواهر .

كما تحدث المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير "وليام سوينغ " حث خلالها الدول على إعادة فتح سفاراتها في ليبيا لزيادة التواصل و تعزيز التعاون بين الدول و ليبيا بهدف تظافر الجهود بين الجميع لحل هذه القضايا ، منوها بأن الاهم هو الحفاظ على الأرواح و صون الكرامة الإنسانية و ليس منع البشر من الوصول إلى أوروبا .



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