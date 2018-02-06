" معيتيق " يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا .

طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، اليوم الثلاثاء، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "بيتينا موشايد".

وقالت ادارة التواصل والاعلام ان اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تناول برامج الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لليبيا في عدد من القطاعات المتمثلة في الصحة ، التعليم، والإعلام، بالإضافة لدعم عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية، وتدريب منتسبي حرس وأمن السواحل لمكافحتها، ومراقبة الحدود الجنوبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونقلت ادارة التواصل عن "موشايد"، اشارتها الى رصد الاتحاد القيم المالية لدعم المشاريع الخاصة بالمجالس البلدية، للإسهام في حل المشاكل التي تعيق سير عملها.

ومن جهته أكد " معيتيق " على ضرورة أن يكون الدعم وفق احتياجات القطاعات خلال العام الحالي 2018.

كما استعرض الوضع العام في ليبيا بمختلف المجالات، لا سيما الاقتصادي والسياسي، والخطوات التي يجب تنفيذها خلال المرحلة القادمة لتعزيز الاستقرار والأمن، والذي بدوره سيؤدي لنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها هذا العام.



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