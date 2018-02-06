احتياطي تونس الأجنبي يهبط لمستوى يكفي واردات 84 يوما لأول مرة منذ 2003 .





تونس 6 - 2 - 2018 (وال)- أظهرت بيانات المصرف المركزي التونسي اليوم

الثلاثاء أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية واصل هبوطه إلى مستويات

حرجة لا تكفي إلا واردات 84 يوما للمرة الأولى منذ 2003.

وكشفت البيانات أن الاحتياطي بلغ 11.887 مليار دينار (4.98 مليار دولار)

في الخامس من فبراير ، بما يكفي لتلبية واردات 84 يوما مقارنة مع 101 يوم

في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان العجز التجاري بلغ في نهاية 2017 مستوى قياسيا عند 6.25 مليار

دولار.

وفي الشهر الأول من 2018 تراجعت أيضا عائدات السياحة إلى 104 ملايين

دينار مقارنة مع 132 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.