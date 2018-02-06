شركة بوينج تبرم صفقات خدمات بمليار دولار وتستهدف 50 مليار دولار .





سنغافورة 6 فبراير 2018 (وال)- أعلنت شركة بوينج اليوم الثلاثاء أنها

أبرمت صفقات بما يقرب من مليار دولار في إطار جهودها لزيادة إيراداتها

السنوية لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 50 مليار دولار في نحو خمس سنوات .

وقال ستان ديل الرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات التابعة للشركة خلال معرض

سنغافورة للطيران أن إيرادات الوحدة نمت 5.5 بالمائة إلى 14.6 مليار

دولار في 2017 وأن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو أكثر هذا العام.

وأضاف أن على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة، سنعمل على تحقيق ذلك كهدف

ممتد" مشيرا إلى الخمسين مليار دولار المستهدفة.

وتتطلع شركة صناعة الطائرات لتعزيز إيراداتها من أنشطة الخدمات التي

تتضمن أعمال الصيانة والإصلاح وتحليل البيانات وتدريب الطيارين