منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا : 1.1 مليون، مقيمون داخل ليبيا بحاجة إلى مُساعدات إنسانية .

جنيف 6 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، "ماريا دو فالي ريبيرو " أن ( 940 ) ألف شخص من إجمالي 1.1 مليون، مقيمون داخل ليبيا بحاجة إلى أن يتم توفير المُساعدات الإنسانية لهم خلال العام الجاري، والتي تُقدّر قيمتها بـ 313 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت " دو فالي " في مؤتمر صحفي عقدته داخل مقر المُنظمة بجنيف أن هذه الميزانية التي يتطلبّها تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية التي تم وضعها خلال عام 2018، والتي تستهدف المُتضرّرين من تردّي الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل ليبيا بسبب أزمتها السياسية، والتي طالت أضرارها الليبيين والمُهاجرين الذين تقطّعت بهم السبل في ليبيا.

وبحسب ما نقله مركز أنباء الأمم المتحدة عن " ريبيرو" ، تولي خطة

الاستجابة الإنسانية اهتمامها حول قضايا العنف القائم على نوع الجنس،

والحماية ومستوى الأمن وإزالة الألغام المزروعة داخل مواطن المُهاجّرين

والنازحين.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا أن هذه الخطة تهدف إلى توفير

النواقص الإنسانية الأساسية للفئات الضعيفة التي تحتاج للمُساعدة في

الحصول عليها.





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