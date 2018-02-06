مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين : ترحيل ( 136 ) رجلاً وامرأة مهاجرا من ليبيا إلى النيجر.الثلاثاء ، 06-02-2018 - 16:14:00



طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين ترحيل ( 136 ) رجلاً وامرأة مهاجرا من ليبيا إلى النيجر.
وقالت المفوضية إنها رحلت بنجاح 136 رجلاً وامرأة وطفلاً من ليبيا إلى
مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية في النيجر داعية إلى توفير فرص إعادة
التوطين لبدء حياتهم من جديد.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، قد أعلنت أنها اتفقت مع
المسؤولين في ليبيا على إنشاء مركز مؤقت لترحيل المهاجرين غير شرعيين إلى
دول ثالثة بهدف الإسراع بعملية تأمين أماكن خارج ليبيا خاصة للأطفال غير
المصحوبين بذويهم والنساء المعرضات للخطر.

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