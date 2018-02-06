جهود تبذل لحل مشكلة نقص اسطوانات غاز الطهي ببلدية طبرق .





طبرق 6 فبراير 2018 ( وال )- أعلن عضو المجلس البلدي في طبرق ورئيس لجنة

الأزمة بالبلدية "نوري درمان" بأن الجهود التي بذلتها لجنة الأزمة

بالبلدية خلال اليومين الماضيين من أجل معالجة مشكلة نقص اسطوانات غاز

الطهي قد كللت بالنجاح .

وأوضح " درمان " في تصريحات صحفية بان سلسلة من الاجتماعات قد عقدت مع

الجهات المختصة بهذا الشأن بالتعاون مع منطقة طبرق العسكرية والجهات

الأمنية بالمدينة لسد العجز الحاصل في الاسطوانات .

وأكد أن الاجتماعات قد عقدت ضمن شركة البريقة لتسويق النفط ومحطات توزيع

اسطوانات غاز الطهي بالمدينة وقد تمخضت عن تلك الاجتماعات الاتفاق على

البدء في توزيع حصص المحطات وذلك بواقع عدد (2) طلبية لكل محطة داخل

المدينة.

كما تم في هذا الشأن التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية بالمدينة على

منع توريد أي طلبية خارج المدينة عن طريق مراقبة نقاط التفتيش والجهات

الأمنية بنطاق البلدية.



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