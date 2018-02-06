مسؤول روسي : روسيا بصدد تزويد الفلبين بأسلحة ثقيلة .





طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال )- اعربت روسيا اليوم الثلاثاء عن استعدادها

تزويد الفلبين بمختلف الاسلحة الروسية .



ونقلت مصادر اعلامية روسية عن " ميخائيل بيتوخوف " نائب رئيس هيئة

التعاون التقني والعسكري الفدرالية الروسية اليوم الثلاثاء عن استعداد

روسيا لتصدير الطائرات الحربية والمدرعات إلى الفلبين.

وقال المسؤول الروسي الذي يترأس وفد بلاده إلى معرض سنغافورة الدولي

للطيران إن دولا كثيرة تبدي الاهتمام باقتناء طائرات حربية ومدرعات

روسية الصنع ، وفي الكثير من مناطق العالم بما فيها الاستوائية، تنفذ

المعدات الروسية مهامها بنجاح ، ونأمل في أن تبدأ القوات المسلحة

الفلبينية أيضا استخدام هذه المعدات في وقت قريب".

وأشار " بيتوخوف " إلى أنه قد تم التوقيع مع الفلبين على عقد لتزويد

موسكو مانيلا بقواذف مضادة للدبابات ،

كما سلمت الفلبين دفعة من الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات ، تزامنا

مع زيارة وزير الدفاع الروسي " شيرغي شويغو " إلى الفلبين في شهر أكتوبر

الماضي .

...( وال )...