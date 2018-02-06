اختتام معرض الأسرة المنتجة في نسخته الثالثة ببلدية مصراته .





مصراته 6 فبراير 2018 ( وال )- اختتمت بلدية مصراتة صباح اليوم

الثلاثاء معرض الأسرة المنتجة في نسخته الثالثة الذي أقيم بإشراف وتنظيم

فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمصراتة.

وحضر حفل الاختتام عضوي المجلس البلدي مصراته " محمد التومي " و " هناء

خضورة " وقد أكدت السيدة " هناء " في كلمتها بالمناسبة على دعم المجلس

البلدي لمثل هذه المناشط القيمة، مقدمة الشكر والتقدير لكل من ساهم في

إنجاح المعرض، ومثنية على الأسر المشاركة التي قدمت نماذج ناجحة وصورة

مشرفة للمدينة.



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