وزير الخارجية الايطالي : تعزيز صندوق دعم أفريقيا بـ ( 80 ) مليون يورو .الثلاثاء ، 06-02-2018 - 15:35:00



روما 6 فبراير 2018 ( وال )- أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي
الإيطالي " أنجيلينو ألفانو " تعزيز صندوق دعم أفريقيا بـ ( 80 ) مليون
يورو .
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن الوزير " ألفانو " لدى
افتتاحه المؤتمر الوزاري الثاني حول دول عبور الهجرة بمقر وزارة الخارجية
، قصر " فارنيزينا " اليوم الثلاثاء أن التمويل سيتم على مدى الفترة بين
2018-2019 ، بهدف مساعدة البلدان المتأثرة بظاهرة الهجرة .
واشارت الوكالة الايطالية إلى أن الخارجية الإيطالية قالت في بيان يوم
الجمعة الماضية ، إن المؤتمر الوزاري يلتئم في دورته الثانية ، بمبادرة
من الوزير " أنجيلينو ألفانو " ، حول عنوان : مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف
مشترك ـ التضامن والأمن”، وأن ليبيا ، الجزائر، تشاد ، مصر ، اثيوبيا ،
فرنسا ، ألمانيا ، مالطا، النيجر ، هولندا ، اسبانيا ، السودان وتونس من
الدول الافريقية والاوروبية التى دعيت لحضور الاجتماع .
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