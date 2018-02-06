وزير الخارجية الايطالي : تعزيز صندوق دعم أفريقيا بـ ( 80 ) مليون يورو .





روما 6 فبراير 2018 ( وال )- أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي

الإيطالي " أنجيلينو ألفانو " تعزيز صندوق دعم أفريقيا بـ ( 80 ) مليون

يورو .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن الوزير " ألفانو " لدى

افتتاحه المؤتمر الوزاري الثاني حول دول عبور الهجرة بمقر وزارة الخارجية

، قصر " فارنيزينا " اليوم الثلاثاء أن التمويل سيتم على مدى الفترة بين

2018-2019 ، بهدف مساعدة البلدان المتأثرة بظاهرة الهجرة .

واشارت الوكالة الايطالية إلى أن الخارجية الإيطالية قالت في بيان يوم

الجمعة الماضية ، إن المؤتمر الوزاري يلتئم في دورته الثانية ، بمبادرة

من الوزير " أنجيلينو ألفانو " ، حول عنوان : مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف

مشترك ـ التضامن والأمن”، وأن ليبيا ، الجزائر، تشاد ، مصر ، اثيوبيا ،

فرنسا ، ألمانيا ، مالطا، النيجر ، هولندا ، اسبانيا ، السودان وتونس من

الدول الافريقية والاوروبية التى دعيت لحضور الاجتماع .

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