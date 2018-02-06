مصادر اعلامية كورية : مباحثات قمة في سيئول بين رئيسي كوريا الجنوبية وإستونيا .الثلاثاء ، 06-02-2018 - 15:27:00



سيئول ، 6 فبراير 2018 ( وال )- أجرى الرئيس الكوري الجنوبي ، مباحثات
قمة مع نظيرته الإستونية في سيئول اليوم الثلاثاء ، اتفق خلالها الطرفان
على تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما في العديد من المجالات لا سيما
الحماية الإلكترونية وقطاع الشركات الصغيرة.
ونقلت وكالة انباء " يونهاب " الكورية عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي
"البيت الأزرق" في بيان صحافي إن كيرستي كاليولايد ، وصلت صباح اليوم في
زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية ، تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها
رئيس إستونيا إلى كوريا الجنوبية منذ توطيد العلاقات الدبلوماسية بين
الجمهوريتين في عام 1991م.
من جهته ثمن الرئيس الكوري الجنوبي " مون جيه-إن " زيارة الرئيسة "
كاليولايد " إلى كوريا الجنوبية ، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل قفزة
دبلوماسية تسهم في ترقية العلاقات الثنائية بين بلادها وكوريا الجنوبية.
ومن جهتها عبرت " كاليولايد " عن تقديرها لحفاوة الاستقبال التي
لقيتها بكوريا الجنوبية، عاكسة رغبتها في أن تمثل الزيارة نقطة تحول في
اتجاه زيادة التبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.
وحسب " يونهاب " فإن الجانبين رحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين
كوريا الجنوبية ودول البلطيق لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لبحث سبل تعزيز
التعاون الاقتصادي فيما بينها.
ومن المقرر أن تشارك " كاليولايد " في افتتاح بطولة أولمبياد بيونغ
تشانغ الشتوية 2018م بتاريخ 9 فبراير الحالي ، وستختتم جدول أعمال
زيارتها في يوم الأثنين المقبل، وفقا للبيت الأزرق .
...( وال )....

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تصدر بيانا حول الاخبار غيرالمؤكدة عن توجه السفينة الموقوفة في اليونان الى ليبيا .
تراجع أسعار الغذاء العالمية 3.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا