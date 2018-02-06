مصادر اعلامية كورية : مباحثات قمة في سيئول بين رئيسي
كوريا الجنوبية وإستونيا .
الثلاثاء ، 06- 02- 2018 - 15:27:00
سيئول ، 6 فبراير 2018 ( وال )- أجرى الرئيس الكوري الجنوبي ، مباحثات
قمة مع نظيرته الإستونية في سيئول اليوم الثلاثاء ، اتفق خلالها الطرفان
على تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما في العديد من المجالات لا سيما
الحماية الإلكترونية وقطاع الشركات الصغيرة.
ونقلت وكالة انباء " يونهاب " الكورية عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي
"البيت الأزرق" في بيان صحافي إن كيرستي كاليولايد ، وصلت صباح اليوم في
زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية ، تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها
رئيس إستونيا إلى كوريا الجنوبية منذ توطيد العلاقات الدبلوماسية بين
الجمهوريتين في عام 1991م.
من جهته ثمن الرئيس الكوري الجنوبي " مون جيه-إن " زيارة الرئيسة "
كاليولايد " إلى كوريا الجنوبية ، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل قفزة
دبلوماسية تسهم في ترقية العلاقات الثنائية بين بلادها وكوريا الجنوبية.
ومن جهتها عبرت " كاليولايد " عن تقديرها لحفاوة الاستقبال التي
لقيتها بكوريا الجنوبية، عاكسة رغبتها في أن تمثل الزيارة نقطة تحول في
اتجاه زيادة التبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.
وحسب " يونهاب " فإن الجانبين رحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين
كوريا الجنوبية ودول البلطيق لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لبحث سبل تعزيز
التعاون الاقتصادي فيما بينها.
ومن المقرر أن تشارك " كاليولايد " في افتتاح بطولة أولمبياد بيونغ
تشانغ الشتوية 2018م بتاريخ 9 فبراير الحالي ، وستختتم جدول أعمال
زيارتها في يوم الأثنين المقبل، وفقا للبيت الأزرق .
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