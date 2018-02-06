مصادر اعلامية كورية : مباحثات قمة في سيئول بين رئيسي كوريا الجنوبية وإستونيا .





سيئول ، 6 فبراير 2018 ( وال )- أجرى الرئيس الكوري الجنوبي ، مباحثات

قمة مع نظيرته الإستونية في سيئول اليوم الثلاثاء ، اتفق خلالها الطرفان

على تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما في العديد من المجالات لا سيما

الحماية الإلكترونية وقطاع الشركات الصغيرة.

ونقلت وكالة انباء " يونهاب " الكورية عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي

"البيت الأزرق" في بيان صحافي إن كيرستي كاليولايد ، وصلت صباح اليوم في

زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية ، تعد الأولى من نوعها التي يقوم بها

رئيس إستونيا إلى كوريا الجنوبية منذ توطيد العلاقات الدبلوماسية بين

الجمهوريتين في عام 1991م.

من جهته ثمن الرئيس الكوري الجنوبي " مون جيه-إن " زيارة الرئيسة "

كاليولايد " إلى كوريا الجنوبية ، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل قفزة

دبلوماسية تسهم في ترقية العلاقات الثنائية بين بلادها وكوريا الجنوبية.

ومن جهتها عبرت " كاليولايد " عن تقديرها لحفاوة الاستقبال التي

لقيتها بكوريا الجنوبية، عاكسة رغبتها في أن تمثل الزيارة نقطة تحول في

اتجاه زيادة التبادلات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.

وحسب " يونهاب " فإن الجانبين رحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين

كوريا الجنوبية ودول البلطيق لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لبحث سبل تعزيز

التعاون الاقتصادي فيما بينها.

ومن المقرر أن تشارك " كاليولايد " في افتتاح بطولة أولمبياد بيونغ

تشانغ الشتوية 2018م بتاريخ 9 فبراير الحالي ، وستختتم جدول أعمال

زيارتها في يوم الأثنين المقبل، وفقا للبيت الأزرق .

...( وال )....