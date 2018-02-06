الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذات الآمنة بعد هبوط الأسهم .





لندن 6 فبراير 2018 ( وال ) - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء في ظل الاتجاه

النزولي للأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة

مثل الذهب ، رغم توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا

العام شكلت ضغطا على السوق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1342.95 دولار

للأوقية بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش بعد أن زاد 0.5 بالمئة يوم

الاثنين.

كانت الأسعار انخفضت 1.2 بالمئة يوم الجمعة وهو أكبر هبوط منذ السابع

من ديسمبر 2017 بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أعلى من التوقعات

لتعزز تكهنات بأن ارتفاع التضخم سيؤدي لمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا

العام وهو ما دعم بدوره الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.7 بالمئة

إلي 1345.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية

0.9 بالمئة إلى 16.89 دولار للأوقية .

وكان المعدن قد نزل 3.7 بالمئة يوم الجمعة وهو أكبر هبوط يومي منذ

ديسمبر 2016.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 995.60 دولار للأوقية بينما فقد

البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1015.40 دولار للأوقية بعدما لامس أقل مستوى

منذ 14 ديسمبر 2017.

وكان البلاديوم ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1138 دولارا

للأوقية في 15 يناير بدعم طلب قوي من قطاع السيارات ونقص المعروض .

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