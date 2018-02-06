وزير الصحة المفوض يؤكد على أهمية التقيد بالمعايير المتفق عليها في توريد الأدوية.





طرابلس 6 فبراير 2018 (وال ) - أكد وزير الصحة المفوّض بحكومة الوفاق

الوطني " عمر بشير" على أهمية التقيد بالمعايير والضوابط المتفق عليها في

توريد الأدوية ؛ وبضرورة وضع سقف زمني محدد لتوفير أصناف الأدوية .

جاء ذلك خلال حضوره جانباً من اجتماعٍ موسع عُقد بديوان الوزارة بطرابلس

بحضور وكيل الوزارة " محمد عيسى" ومدير إدارة الصيدلة "ناهد المكي"؛

وممثلين عن الشركات الموردة للأدوية .

واثنى الوزير على الجهود التي تقوم بها تلك الشركات ، مشددا على

أهمية ضبط أسعار الأدوية والحد من تفاوتها.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة " محمد عيسى " أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض

ومناقشة اقتراحات الشركات الموردة للأدوية بشأن الخطة الاستيرادية لعام

2018.

واعرب ممثلي هذه الشركات عن جزيل الشكر للمجلس الرئاسي ووزارة الصحة

ولجنة الموازنة الاستيرادية للأدوية؛ لجهودهم" في تقديم الدعم الفني

والمالي لتلك الشركات حتى تتمكن من توفير احتياجاتها وممارسة نشاطاتها

بالسوق المحلي ،وأبدوا استعداد الشركات الموردة للأدوية لتقديم الدعم

الكامل للمرافق الصحية سعياً لتقديم "أفضل" الخدمات الطبية.

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