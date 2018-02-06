وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تجتمع مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للشباب والرياضة.

طرابلس6 فبراير 2018( وال )- اجتمعت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة ( إيمان بن يونس ) مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة البارولمبية، وفريق العمل تم خلاله بحث ماتوصلت إليه الهيئة بخصوص المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي للهيئة ووضع

الإطار النهائي له.

وذكرت ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ : أن الاجتماع تناول بالنقاش الهيكل التنظيمي للهيئة والتعديلات الواردة بالخصوص ، والمكاتب التي تمت إضافتها لدعم وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مكتب خدمة المواطن.

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