وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تجتمع مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للشباب والرياضة.
الثلاثاء ، 06- 02- 2018 - 12:55:00
طرابلس6 فبراير 2018( وال )- اجتمعت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة ( إيمان بن يونس ) مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة البارولمبية، وفريق العمل تم خلاله بحث ماتوصلت إليه الهيئة بخصوص المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي للهيئة ووضع
الإطار النهائي له.
وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء : أن الاجتماع تناول بالنقاش الهيكل التنظيمي للهيئة والتعديلات الواردة بالخصوص ، والمكاتب التي تمت إضافتها لدعم وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مكتب خدمة المواطن.
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