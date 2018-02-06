مجموعة من أجلك ليبيا تناقش مع السفير الليبي بالقاهرة اوضاع العائلات الليبية بمصر .

القاهرة 06 فبراير 2018 ( وال ) -ناقشت مجموعة من أجلك ليبيا مع سفير ليبيا لدى جمهورية مصر " محمد عبدالعزيز " أوضاع العائلات الليبية المهجرة بمصر . وتم خلال اللقاء الذي عقد بالقاهرة وبحضور الدكتورة " هند شوبار " مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق "استعراض الظروف التى تعانيها هذه العائلات وخاصة النساء والاطفال . وافادت مصادر بالمجموعة وكالة الأنباء الليبية - أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجموعة من اجل لم الشمل وفي اطار نتائج منصات الحوار المجتمعي للامن والسلام والتنمية في منتداه الاول (المراة و الأمن) الذي عقد بتاريخ 20 يناير الماضي وتم خلاله مناقشة توحيد الجهود لتسهيل عودة العائلات الليبية المهجرة والنازحة وايجاد الظروف و البيئة الآمنة.





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