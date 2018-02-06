الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية .الثلاثاء ، 06-02-2018 - 12:05:00



رام الله 6 فبراير 2018 ( وال ) - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر
اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت ثلاثين فلسطينيا في مناطق
مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وجاءت الاعتقالات، بعد ليلة من اعتداءات مكثفة نفذها مستوطنون متطرفون
بحق المواطنين الفلسطينيين خاصة جنوب مدينة نابلس.
وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي
"اقتحمت مناطق متفرقة في مدن جنين ونابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله
والبيرة وبيت لحم والخليل، واعتقلت المواطنين الثلاثين بزعم أنهم
مطلوبون".

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