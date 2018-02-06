‏مصلحة المرافق التعليمية تناقش خطتها التعليمية للعام 2018م .



طرابلس 6 فبراير 2018 (وال ) - ناقشت مصلحة المرافق

التعليمية في اجتماعها الدوري العادي الذي عقدته بمقر المصلحة بطرابلس

أمس الاثنين خطة المصلحة التعليمية للعام 2018 م والإجراءات العاجلة

لتغطية احتياجات المدارس استعدادا للفصل الدراسي الثاني من العام الدارسي

الجاري.

وتضمنت الخطة إمكانية إعادة تفعيل المشاريع التعليمية المتوقفة

ومعالجة اكتظاظ الفصول ببعض المدارس من خلال توفير فصول متنقلة ودراسة

إنشاء مدارس ورياض للأطفال مسبقة التصنيع وفق المعايير المحلية والعالمية

.

كما تناول الاجتماع الذي حضره مدير عام المصلحة المكلف ووكيل

وزارة التعليم (عادل جمعة) استعراض مستوى فاعلية المعامل المدرسية ووضع

الترتيبات لحصر المتوقف منها وإمكانية صيانتها وإعادة توزيعها وفق

الاحتياج الفعلي للمدارس .. بالاضافة إلى مناقشة إجراءات توفير أدوات

النشاط المدرسي ومستلزمات رياض الأطفال .

...( وال )...